財政部今日核釋，營利事業因COVID-19疫情影響，在紓困條例實施期間，從2020年1月5日到今年6月30日，財政部考量因為外銷訂單、工業生產指數持續下滑，今年9月企業還是可以免辦暫繳。

而免辦暫繳的企業的條件包含，企業經中央目的事業主管機關依《紓困條例》第9條第3項授權訂定的辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者；其他因受疫情影響，致短期間內營業收入驟減，例如2020年1月起任連續2個月之月平均營業額或任1個月之營業額較2019年12月以前6個月或2018年以後之任1年同期平均營業額減少達15％。

財政部表示，如果採行會計年度歷年制者(1月1日到12月31日)，或者部分採行特殊會計年度(部分日商採行4月)仍落在紓困條例實施期間，就可以適用。但是如果企業的會計年度起始日在7月1日之後，已經是紓困條例非實施期間，所以就不適用，應適用一般稅制規定辦理暫繳。

根據財政部預估，今年免辦暫繳企業大約5.8萬家，影響稅額1400億元。而前3年免辦暫繳的家數大約也是5萬家，稅額也在千億元上下。