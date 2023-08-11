馬來西亞6州選舉明天投票，這次州選是地方選舉，仍被視為是對團結政府安華的執政考驗，支持巫統的馬來選民選票能否挪移到同為團結政府的希盟與國陣，雖然是勝選與否關鍵，但社群媒體TikTok影響力仍不容小覷。

大馬6個州的地方選舉全面開打，包括吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州將在8月12日投票，包括團結政府的「希望聯盟」（Pakatan Harapan，希盟）與「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣）從7月29日提名日起與「國民聯盟」（Perikatan Nasional，國盟）陣營展開攻防，勤走選區。

今晚是選前之夜，大馬今天媒體紛刊載呼籲選民為子孩要步出家門，投下一票掌握未來，認為每一票都有重量，不僅決定命運也引導未來。

大馬政治評論員馮振豪今天告訴中央社記者，執政的團結政府盼藉投票證明執政績效，鼓勵選民投票支持政府，國盟甚至形塑是對首相安華（Anwar Ibrahim）執政的一次公投。

希盟目前執政有雪蘭莪、檳城與森美蘭州，屬於國盟的伊斯蘭黨則執政登嘉樓、吉蘭丹與吉打州，外界原推測選後可能仍維持相同結果，但隨著選舉日期逐漸逼近，選戰白熱化，各種涉及族群與宗教議題言論相繼出籠，成為選戰話題。

北馬的吉打州民主行動黨前哥打達鲁阿曼（Kota Darul Aman）州議員張開筆今天告訴中央社記者，這次州選究竟鹿死誰手，沒有到明天選票出爐無法見真章，但從這次競選提名日前到14天的競選期間，社群媒體TikTok影響力不容小覷，成為朝野政黨、特別是國盟或伊斯蘭黨的制勝利器。

伊斯蘭黨吉打州古邦羅丹（Kubang Rotan）前州議員納塞（Nasir Mustafa）認為，伊斯蘭黨大多是採用社群媒體戰，回應或反擊力道都非常強，候選人會利用TikTok反駁，或再提出更強議題製造聲量，團結政府對TikTok的應變顯然不夠迅速。

他指出，國盟在TikTok裡或透過網紅論述政治理念，甚至以調侃式方式批評團結政府，這群網紅帳號都有百萬人的支持追隨者，具有龐大宣傳效果，反觀希盟就遜色很多，希盟TikTok追隨者非常少，似乎抱持著掉以輕心態度，認為那只是年輕人的玩意，絲毫不足為懼，希盟的政治人物比較喜歡利用推特（Twitter）或臉書（Facebook），這是比較正統的選戰打法。

納塞說，TikTok用戶以馬來人居多，希盟直到去年11月全國大選後才警覺危機，但為時已晚，這種社群媒體的宣傳模式容易在選戰中造成風潮，最近州選期間不乏看到候選人輕易藉TikTok化解危機，藉以控制選民思維，甚或傳達非準確性的嘩眾取寵言論，「希望聯盟政府現在起步已經遲了」。

值得注意的是，很多選民是志願協助國盟或伊斯蘭黨，這些人透過TikTok反擊的影音竟能在一天內獲100萬人按讚回應，傳播效力驚人。

國盟陣營並代表民政黨在哥打達鲁阿曼（Kota Darul Aman）參選議員的蔡斯盛說，社群媒體的確扮演一個重要的角色，尤其是年輕人都在玩社群媒體，馬來選民都是在TikTok宣傳。

在吉打州瓜拉尼浪（Kuala Nerang）選區參選的候選人里兹萬（Ridzwan Abu Bakar）說，TikTok轟炸力比較強，深受馬來人喜愛，年輕一代的都幾乎都是死忠用戶，如果被極端主義者拍攝的影片誤導並散播，荼毒他們的思維，會對選舉形成負面的選舉文化，摧毀大馬人民的團結。

另外，涉及族群與宗教議題言論隨著選戰白熱化相繼出籠，北馬執業律師林維勇受訪指出，也有華人選民擔心保守的綠潮勢力興起降低了原本的自由度，坊間有華人擔心自由度會一步一步被減少，關閉投注站僅是其一，下一步會不會再有其他限制。因此，非穆斯林大都會偏向支持團結政府，穆斯林會偏向支持國盟。

他並舉例說，吉蘭丹州首府哥打巴鲁（Kota Bharu）曾有華裔女店主在店内穿T恤短褲挨罰，這是一個很荒謬政策，但也影響到非穆斯林族群。

仇恨性言論亦復如此。林維勇強調，憲法明確說明馬來西亞是多元種族國家，但這次選戰中出現的仇恨性與種族言論，會對社會造成撕裂對立。這次州選是希盟和國陣結合對抗國盟，目前的關鍵是希盟和國陣能否達到一加一等於二或大於二效果，如果一加一等於二代表團結政府勝選，否則就是代表團結政府的施政不受選民肯定。（編輯：陳承功）1120811