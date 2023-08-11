長興表示，大陸需求展望保守、電子業庫存去化時程延長，預期第三季營運可維持第二季水準，下半年將優於上半年。

另，開拓合成樹脂之太陽能、風電、鋰電池等終端應用，盼綠色材料營收比從10％增至20％，強化營運利基。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，以合成樹脂為主要收入來源，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興指出，有鑑大陸經濟成長趨緩、大陸本地競爭激烈，今年規劃成長重心在大陸之外的市場，特用材料多為利基性、高附加價值產品，具備性能、環保、效率等優勢，持續增加新的應用領域，積極拓展北美、印度等海外市場。

此外，因應全球供應鏈調整與持續拓展海外市場，長興未來擴產規畫將轉向東南亞、北美、印度等地。合成樹脂以馬來西亞廠為生產基地拓展東南亞市場已逐漸顯現效益，接下來乾膜光阻、特用材料也將加速擴大海外市場。