于美人宣布將投入立委選舉，要暫時跟東森超視《我就問 你正常嗎？》請假，沈玉琳今（11日）錄郭子乾的網路節目《鄉民大學問》，受訪時，他認為于美人是個有獨到見解的人，沒有政黨包袱，可以做自己，不會成為政黨的投票圖章，「所以我支持她。」對藝人來說也很好，支持她也不用擔心會貼上色彩，還笑稱自己已經捐出「政治獻金」。

而于美人日前也傳出因選舉請辭三立《超級紅人榜》，她表示現階段最重要是勤跑基層了解選民，所以是登記後先請假專心跑選戰，強調：「沒有請辭喔！」電視也表示節目日後由蔡昌憲與許志豪2人繼續主持。