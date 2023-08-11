盧秀燕上周確診尚未痊癒，致詞聽得出來有鼻音，全程戴著口罩、不受訪、精簡活動流程、保持安全距離。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕號召全台其他8位女縣市首長成立「女性縣市長聯盟」，11日聯盟成員帶著各縣市的吉祥物出席。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕號召全台其他8位女縣市首長成立「女性縣市長聯盟」，11日齊聚台中，盧秀燕表示，全台有10位女性縣市長，占了22縣市近半，代表女力崛起，聯盟有團結互助、為女性發聲、互相交流學習3宗旨，未來會繼續好好努力，讓市民肯定女性縣市長的施政。

盧秀燕上屆就召集7位女性縣市長成立聯盟，這屆再新加入新竹市長高虹安、南投縣長許淑華，盧秀燕說，根據統計，台灣人口中男性約1150萬人，女性約1180萬，但在各行各業，尤其是政治界或公共事務領導體系，女性的發展道路是漫長而辛苦的，因此她們非常珍惜執政的機會，會更加努力、好好表現。

盧秀燕指出，女力縣市長聯盟不分黨派顏色、縣市地位平等，唯一共同的身分就是女性，本屆成立後，會由各會員城市輪值主席，安排議題、輪流召開。

嘉義市長黃敏惠表示，感謝盧市長強大的號召力，姊妹縣市長間團結、和諧，更重要的是彼此學習與分享，一起為女性權利努力。雲林縣長張麗善指出，很開心與各女力首長交流，突顯女性的執政優勢，讓市政推動更順利。

南投縣長許淑華提到，日前南投受到卡努颱風重創，她將救災需求上傳「中台灣治理平台」表明仁愛鄉需要75輛搜救機具後，當日凌晨盧市長立即回覆台中可支援，非常感謝，也凸顯聯盟互相幫忙的重要性。

新竹市長高虹安說，這次選舉有許多女性縣市首長當選，可以看出民眾對女性的認同度越來越高，也期待聯盟有更多密切交流。宜蘭縣長林姿妙說，每個縣市女性首長朝著自己的理想目標前進，彼此更堅強、更團結，合作更密切。

台東縣長饒慶鈴指出，女性縣市長有一個特殊性就是力拚減債，充分發揮台灣媽媽的特性為民服務，也非常感謝其他縣市購買台東的鳳梨釋迦，助農民。花蓮縣副縣長顏新章代表縣長徐榛蔚出席表示，女力執政是品質保證。彰化縣秘書長陳逸玲代表縣長王惠美出席說，根據行政院性別平等統計，女性首長執政的縣市成績特別高，顯現出女縣市長更友善、更包容，傾聽民眾聲音。