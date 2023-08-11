財政部長莊翠雲今日表示，今年下半年因為AI題材發酵因素，成交值增加，他預估明年股市情形應該不錯，與今年會差不多，樂觀預估明年的預算編列數。

目前現在台灣正在編列明年度的預算，對於營所稅的部分，莊翠雲表示，會參考今年的經濟情況包含外銷訂單、出口數據、以及上市櫃公司獲利情形。綜所稅則會看股利發放、薪資調整。

營業稅目前的景氣情況內溫外冷，餐飲業零售業的營業額都有攀升，是否會多編列一些，莊翠雲則回應，還要再做討論。