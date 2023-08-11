茶會現場第一線的帶班導師與校長紛紛提出意見，以及反映學生家長關心的實際需求。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑會後受訪表示，對本次交流茶會的形式與效果很滿意，也收到了許多沒有思考過的問題面向，將會與教育處持續研擬解方，讓基隆孩子能盡量選擇在地就學。（徐佑昇攝）

隨著少子化情形日趨嚴重，各校紛紛採取各類措施留住學生，而基隆由於鄰近雙北，交通方便，因此不只就業，在升學上的「磁吸效應」也很嚴重。為促進學子於基隆「在地就學」，基隆市長謝國樑與教育處舉辦交流茶會，邀集在教育現場第一線的國高中校長與老師，藉由老師反映學生家長的各項問題，來進一步研擬解決方案。謝國樑表示，這種能夠實質交流的茶會很有意義，也聽到許多不同的觀點，未來可以作為教育的施政方針，未來會持續辦理交流。

由基隆市府教育處所舉辦的「與市長有約—『有愛城市在地升學』座談會」，11日在長榮桂冠酒店咖啡廳舉行。市長謝國樑在會中表示，期待在座談會中傾聽各界意見，並了解第一線教育現況，讓基隆初中生畢業後，能直接在基隆本地升學，市府會聽取並參考各方意見，作為日後制定政策參考。

謝國樑強調，孩子的教育是基隆最珍貴的財富，也是社會發展的基石。他相信每一位學子都有自己的夢想和才能，而幫助他們實現夢想和發揮才能，正是教育工作者和家長們共同責任。考量現今學生自主性高，期盼聽取老師及家長各方意見後，讓市府思考如何做出最好的方案，努力把基隆學子留在基隆本地升學。

在座談會中，與會校長與導師代表們紛紛就自己在教學現場遇到的情形發表看法，並提出如「市內通學交通時間規畫」、「研議編纂歷屆會考試題編本」、「規劃特色課程並資源共享」、「強化入學宣導與開設適性課程」、「設置圖書館與擴增館藏資源」、「與大學合作發展特色教育」、「運用數據並SWOT分析，說明在地就學優勢」等意見。

多數老師並建議要提升市內學校間的交通、硬體設備、發展特色教育等面向，期待透過各界的努力，達成基隆學子在地就讀高中的目標。

會後謝國樑表示，藉由直接與老師及校長面對面，並以茶會輕鬆的形式直接溝通，讓他收穫非常豐富，也收到許多未曾思考到的問題面向，這些他都有紀錄並會帶回請教育處等單位研究，作為未來教育施政的參考。並希望能持續辦理交流活動，能夠盡量讓優秀子弟留在基隆就學。