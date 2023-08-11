屏東某家複合式簡餐店，因環境幽雅常有網友打卡分享，不料竟從2019年起積欠勞健保費達160餘萬，且老闆在外縣市加盟連鎖茶飲店也有欠費，對此，屏東執行分署追查發現餐飲店是老闆與3名親友合夥經營，便也向合夥人追繳欠款，結果老闆馬上跳出來一肩扛，當場繳納10萬元並立下清償計畫辦分期還款。

屏東執行分署指出，該餐飲店因疫情影響生意造成虧損，加上聘僱員工人數眾多，從2019年起累欠勞健保費高達160萬餘元，且每年都有案件被移送至分署執行，而分署受理後曾扣押義務人、也就是餐飲店老闆的存款及應收帳款，但義務人都視營收狀況不定時繳納部分款項。

隨疫情趨緩、餐飲業復甦，執行人員評估義務人應有能力繳納，且發現該簡餐店是義務人與其他3名親友共同合夥開設，因此通知4人一起到場報告簡餐店的資產狀況。

未料，義務人接到公文後，趕緊向承辦書記官表示，親友團只是單純借錢給她開業，而她當初想把簡餐店的股份與他們分享，所以才將他們列為登記合夥人，因此所有的責任，她願一人承擔，但她在外縣市加盟的連鎖茶飲店也有欠費移送其他分署執行中。

屏東分署表示，義務人誠懇地與執行人員討論後提出清償計畫，她說，考量手搖杯與餐飲業有淡旺季之分，希望可以依照淡旺季之別、在不同月份有不同的分期還款金額，對此，分署同意她的請求，而她也當場先繳納10萬元欠款。

屏東分署說，義務人目前正常繳款中，分署期待義務人在分期的寬緩執行中穩定營運，有機會提早清償，以免增加滯納金以及利息等支出。