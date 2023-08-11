屏東邱姓男子因被檢舉開車「鬼切」而挨罰1萬8000元，同時被扣車牌6個月，對此，邱男哀號他是為閃避路邊違停車輛，不該罰這麼重，但屏東警方表示，經查並未有違停車輛狀況，且該罰則最高可處3萬6000元。

據了解，今年5月間，邱男開車行經屏東市和平路時，被後方車輛檢舉「鬼切」，屏東監理站裁罰1萬8000元、扣車牌6個月，還要記點及講習。

對此，邱男不滿道，他當時是因為有汽機車違停在機車道上，他為閃躲才會向左往內車道移動，他並不是有意「鬼切」，所以屏東交通隊的認定讓他不知所措、難以接受。

但警方表示，經查檢舉影像，邱男行經該路段時，外側車道並沒有突出的人或物，所以認為邱男違反道路交通管理處罰條例43條，屏東監理站更裁定邱男未注意車前狀況，以及2車並行之間隔，突左切到內側快車道，影響他人行車安全，以危險方式在道路駕駛汽車屬實。

警方說，該法條處罰金額為6000元至3萬6000元，屏東監理站裁定以1萬8000元為裁罰金額。