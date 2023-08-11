涉嫌洗錢、地下通匯200多億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，逃亡海外9個月，上月於泰國落網。10日下午被遣返回台，11日下午3時召開羈押庭，新北地院裁定羈押禁見獲准。台北市議員、國民黨立委參選人張斯綱表示，郭哲敏的政商網路查下去，「只怕動搖國本，首當其衝，就是(行政院副院長)鄭文燦」，指出郭哲敏與時任桃園市長鄭文燦見面後，郭就砸了5.5億元購買農地，剛好買到捷運站旁邊，這沒有任何問題嗎？

張斯綱在臉書發文指出，前立委黃國昌曾揭露，2018年12月5日，交通部委員會審查桃園綠線延伸至中壢火車站的計畫，當時得到的會議結論是：「GE01站位於非都市計畫區，建議在檢討設站需求及必要性」。不只交通部，就連行政院主計總處都認為，GE01站的設置有疑慮，該站沒有規劃相關土地開發計畫。

「結果到2020年2月15日，行政院還是通過綠線延伸中壢的可行性研究」，張斯綱續指，2020年3月鄭文燦與郭哲敏在88會館見面後，2020年11月郭哲敏等人就在八德購買大量農地，地點就在GE01車站新址旁邊，以每坪3萬元的價格購入了18490坪，總價5.5億元。

張斯綱指出，2021年4月8日，桃園市政府開會討論綠線延伸中立的綜合規劃進度報告，其中一項結論是，「GE01站設站若僅以願景式論述，其設站必要性是否足夠，請再行研議」。2022年1月28日，會議主席鄭文燦，指示綜合規劃報告採願景式論述處理。2022年3月15日，會議主席鄭文燦就確認GE01站西移380公尺至長興路677巷口，離郭哲敏購買的農地又更靠近，並陳報交通部審查。

張斯綱直言，「搞詐騙的見到市長後，圈了一堆農地，且農地旁未來會有捷運站，這沒有任何問題嗎？」他也呼籲，這起案件，請檢調機關務必要詳查，若有官商勾結的情節，千萬不能輕放。

對於郭哲敏一事，鄭文燦今回應，此議題去年選舉時已吵過，他也向桃園市議員凌濤提告，他與這事件沒有關聯，檢調也可以查清楚，交由司法單位偵辦，相信結果會非常明白。車站選址是專業與地方的意見，他們都尊重，重要的是，在他的任內決定這車站附近地區不辦都市計畫，也就是說，這塊地仍然是特定農業區，到現在為止，還是特定農業區，沒有變更的機會。