上洋首創結合自助洗衣、科技洗衣、無人商店、被動收入等概念，並結合由上洋自行開發之IoT智慧系統，加上北中南皆擁有在地的服務團隊，能即時為客戶提供高品質服務，落腳在衛武營新藝文特區的高雄首家直營示範店11日開幕營運。

上洋商用洗衣事業群副總經理莊雅嵐表示，目前SeSA洗衣吧除開設直營店外，在高雄也已有多家加盟店，SeSA高雄直營示範店希望將上洋經驗與服務更直接地分享給南台灣消者。

上洋表示，商用洗衣及相關設備代理銷售為上洋穩定發展的業務，除了SeSA自助洗衣吧，今年3月亦推出高端精緻洗衣品牌RIV，也積極推進海外市場布局。

目前泰國已有近80家洗衣店採用上洋代理設備與營運系統，越南自助洗衣店也即將開幕，並持續販售洗衣設備予當地經銷通路，目前海外進展尚處於發展階段，雖然初期營運成本投入較高，但東南亞經濟及市場發展的未來性仍值得期待。

上洋取得日本QUA商用洗衣設備台灣獨家總代理權已逾6年，AQUA在日本市占率超過7成，穩坐首位而高雄直營示範店上洋全店採用AQUA商用洗衣設備，現場服役機種包含最新的洗脫烘一體機與高效能烘乾衣機，可於60分鐘一次完成2至3人家庭一週的衣物洗烘服務。