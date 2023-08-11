沈玉琳（右）今天錄郭子乾的網路節目《鄉民大學問》。（《鄉民大學問》提供）

沈玉琳過去曾擔任《辣妹生存巴士》製作人，麻衣為節目班底，他今（11日）錄郭子乾的網路節目《鄉民大學問》，談到麻衣，覺得自己非當事人，她會選擇離婚，一定有她的原因，「真正的狀況不得而知，大方向來講，兩個人如果在一起不快樂，那不如就分開好，各過各的。」

沈玉琳直言：「現在婚姻經營實屬不易了，沒有誰要容忍誰，還是那句老話『要互相尊重』。」表示以前不贊成婚前協議，這幾年突然這麼多案例，覺得婚前協議還是很重要。

與他一起主持《11點熱吵店》的Melody同樣經歷婚變風波，問到Melody近況，沈玉琳說都用間接方式替她加油，錄影前會跟她說「加油，哥支持妳」，Melody就淺淺一笑，也會開點玩笑來逗她開心，「我常講一句話，結婚未必美好，離婚也不是壞事」。

沈玉琳認為每個人都是自由個體，只要選擇更好的生活方式，都是很棒的決定，「不要去逼人家結婚、生小孩，很多人問我，為何不生第2胎？我生不生與別人有關嗎？沒有關係，只是一種生活方式的選擇而已」。