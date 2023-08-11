夏威夷第二大島毛伊島遭野火肆虐，有民眾被迫跳海逃生。

位於太平洋的美國夏威夷州毛伊島周二冒出野火，毛伊島附近的颶風助長火勢迅速蔓延導致災情慘重，至少已55人喪命，罹難者人數已成美國史上第2多。大批居民與觀光客疏散避難，也有人在火焰快速蔓延的瞬間設法逃命。被惡火緊追不得不跳海的災民回憶生死瞬間的決定，「只能在颶風來襲期間跳進海裡，否則就等著燒傷」，自認能夠活命實屬奇蹟。

英國「天空新聞台」（Sky News）記者前進毛伊島，到訪目前已成避難所的毛伊中學（Maui High School）。體育館走廊擠滿災民，家眷窩在角落裹著羽絨被取暖，球場架起行軍床供無家可歸的居民暫棲。體育館外面有志工準備夏威夷燉菜、米飯，一面大螢幕四周擺著板凳，螢幕上播放當地新聞播報災情。

毛伊島威路庫（Wailuku）戰爭紀念館也成了災民安置地點。一名婦女擔憂失散丈夫安危，忍不住哭了起來。（美聯社）

這裡收容的多半是自島嶼西端拉海納鎮撤離的遊客與居民，拉海納全鎮盡毀於野火。避難所裡大多數人身上只有一小包隨身物品，可見逃生倉促。克莉絲汀娜為了慶祝10歲兒子完成癌症治療，全家來到拉海納度假，不料遇上這場野火，周二疏散後，一直未能獲准回頭尋找行李。

體育館裡的災民分享餘悸猶存的傷痛與九死一生的逃難經歷。野火周二晚間失控之際，有些被大火追著逃到海邊的居民直接跳水逃生，拉海納鎮民努拉（Ydriss Nouara）與鄰人麥唐諾（Damon McDonough）就是其中之二。兩人跳入海裡之後，撐了3小時才爬上一處棧橋，之後由海岸防衛隊船隻救起。憶起惡水烈焰交迫關頭，努拉說：「就像地獄一樣，真的是人間地獄。」

拉海納鎮民受訪描述自己為躲避野火威脅跳海逃命幸運生還的經過。

毛伊島觀光重鎮拉海納遭野火肆虐全毀如廢墟，海邊車輛燒到只剩空殼。（美聯社）

努拉與麥唐諾都住在拉海納鎮中心一帶，兩人發現野火已燒到附近山頂而且飛速蔓延，雙雙決定棄宅逃生。當時颶風朵拉（Dora）距離鎮上海邊大約880哩（1416公里），颶風為島上帶來強勁風勢，導致野火快速延燒，美國國家氣象局指「朵拉」最大風速達每小時130哩（209公里）。麥唐諾回憶，「時間是下午時段，但濃煙把天空變成烏黑一片」，兩人朝著港邊逃去，滿心以為那裏很安全，豈料沒過多久四周氣溫變得火熱。

努拉說：「沿途一直聽到爆炸聲與尖叫聲，我們置身如恐怖片一般的情境。我們鐵聽到有人嘔吐，但不知他們身在何處。我打電話給警察，警察說無法到場處理。煙霧全是黑的，我們又打一次電話給警察，警察還是說到不了。第三次打電話給警察，警察說『你們得跳進水裡』，我說，『有颶風在附近，你卻叫我們跳進水裡？」

努拉說：「我們別無選擇，要嘛跳水，要嘛火燒。」

麥唐諾是從加州遷居夏威夷的退伍軍人，他認為自己與努拉能活命純屬奇蹟：「我們當時不斷聽見船隻爆破的聲音，港邊的船隻都燒起來了，開始移動，彷彿有人正在駕駛那些船隻。我在海裡，面朝上，讓自己浮在水面，我當時自言自語，好像是這麼說的，『老天啊，拜託別是今天，別讓我像這樣死掉』。」

努拉與麥唐納的住家與財物均付之一炬。