新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）將於9月13日卸任，總理李顯龍今天頒布總統選舉令狀，宣布22日為提名日，屆時若有超過一位合格候選人參選，將於9月1日投票。

68歲的哈莉瑪自2017年起擔任總統，是新加坡史上首位女性總統。她今年5月表明不會連任。

新加坡選舉局今天發布新聞稿表示，總理李顯龍已頒布總統選舉令狀，宣布22日為提名日。屆時若有超過一位合格候選人參選，投票日會在9月1日。

選舉局指出，有意參選者必須向總統選舉委員會提交申請表格，以利委員會鑑定是否符合履行總統職務所需的品德、信譽及公、私部門服務經驗等條件。

選舉局表示，要獲提名為候選人，必須具備總統選舉委員會發出的合格證書、族群證明及政治捐款證書。

星媒報導，目前表明有意參選總統者包括前國務資政尚達曼、新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松、企業家吳振華，以及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

66歲的尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）是新加坡政壇老將，曾連續5屆當選國會議員。為參選總統，他已退出執政黨人民行動黨、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。

依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員，並獲總統選舉委員會認可為「正直，有品格、聲望的人」。

2017年，哈莉瑪在新加坡為馬來族群保留的總統選舉中，是唯一一位合格候選人。她在沒有對手競爭下，成為新加坡第8任總統，任期至今年9月13日。

新加坡為多元種族國家，人口包括華人、馬來人、印度裔等。2016年11月，新加坡國會通過修憲法案，若連續5屆總統選舉都沒有某一族群的代表當選，下一屆選舉就保留給該族群的候選人參選。

新加坡今年總統選舉為開放（open）選舉，意即開放給所有族群的候選人角逐。星媒指出，選舉局已完成選民名冊修訂，這屆總統選舉約有271萬合格選民。

新加坡是內閣制國家，由國會多數黨領袖擔任總理，掌握實權。總統由民選產生，任期6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。（編輯：郭中翰）1120811