在一片中國經濟面臨通貨緊縮、可能步上日本失落十年後塵的流行觀點中，於在德國杜塞爾多夫出版的《商報》則持不同觀點。該報駐華記者以「中國經濟降溫是政府有意為之」為題分析稱，中國眼下的通貨緊縮，並不會演變成日本曾遭遇過的長年經濟低迷。

《德國之聲》引述《商報》的評論說，「毫無疑問地，中國政府面臨的經濟挑戰是艱鉅的。尤其是建築行業的降溫拖累了增長率，給宏觀經濟造成了巨大壓力，這同樣也壓低了價格。房地產市場的發展走向無疑是當前中國經濟的最大風險因素，中國完全有可能陷入持續的通貨緊縮中。」

文章說，「然而，中國經濟降溫其實不僅僅是政府的有意為之，即便從經濟學視角出發，中國經濟也早該降降溫。多年來，中國經濟過快增長，是靠房地產行業過熱運行、毫無節制地舉債等人為手段強行推高的。建築行業一度直接或間接地貢獻了三分之一的經濟增長。」

「習近平正在要求摒棄這種『虛幻的增長』。就目前種種跡象來看，中國政府準備承受經濟轉型的痛楚。和2008年全球金融危機期間不同，中國政府這次並沒有拿出大規模舉債投資基礎設施的措施，而是斥資投入科技競賽、趕超發達國家。北京還寄希望於私營企業擴大投資、居民家庭擴大消費來提振經濟。」

該則評論提出與眾不同的觀點認為，「中國政府希望在防疫措施結束後，消費者能夠把積攢的存款慷慨地支出，從而促進經濟快速復蘇。這一願望並沒有實現，私人消費的增長十分緩慢。儘管如此，消費方面的增長卻是持續的。今年上半年，消費品以及服務業支出成為了最重要的增長引擎，會展業、旅遊業、餐飲業的消費額尤其突出。在服務業，價格甚至在上漲。如果消費能夠進一步復蘇，那麼普通消費品價格也有望再次上揚。」