受害人出示手機軟體，投資獲利根本無法出金。（民眾提供）

李姓女子今年2月透過臉書廣告加入「金股財富學院」LINE群組，投資虛擬貨幣慘遭詐騙170萬，李女成立自救會追討，發現至少28人遭詐，每人平均遭詐300到500萬，甚至有1名20歲男子無力負擔債務輕生。11日下午，李女等人赴新北市警察局報案，警方粗估遭詐金額破10億。

34歲李姓女子今年2月透過臉書廣告，加入「金股財富學院」LINE群組，半信半疑加入後發現，裡面的「張院長」分析股市趨勢，講得是天花亂墜，群組內還藏有暗樁配合，洗腦諸多群友。

李女說，張院長在群組舉辦抽獎、生日送蛋糕、母親節送花等活動，暗樁也呼應投資可獲利，起初小額的投資確實有獲利，再加碼投資，只看到APP上的數字跳動，實際無法出金。

李女泣訴，前後投資泰達幣遭詐170萬，為了討回公道，組成自救會，得知全台有28人受害，估算眾人損失破億。最高詐騙金額達2千萬，1名20歲被害人無力償債，最後選擇輕生，10日才剛出殯。

警方獲報後估算，全台遭詐金額恐上看10億，將持續溯源，呼籲被害人出面報案，全案將朝詐欺、組織、重利、違反洗錢防制法等罪偵辦。