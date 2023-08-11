美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）9日以「柯拉克科技外交研究院」主席身分訪台，並於今舉辦記者會，他在會上表明不會介入台灣明年大選，但他也說希望能選出像蔡英文總統這種充滿勇氣、帶領國家變革的領袖。

柯拉克今天下午舉行記者會，並由柯拉克科技外交研究院行銷長霍多科夫斯基（LenKhodorkovsky）主持。面對中共針對他訪台拉高軍事情勢，柯拉克表示，這代表他做的是重要的事，而他卸任後和家人都被中國制裁，但這對他來說是一枚「勳章」，相當光榮；而中共總書記習近平想控制他國政要想去哪，也沒有道理，更表明台灣得保有民主自由，不要活在這種政權下。

柯拉克也笑說，習近平稱民主制度無法在華人社會蓬勃發展，但台灣的民主破除了這個說法。他表示，自由價值至關重要，他在台灣人身上學到「沒有自由就不可能有繁榮」，美國建立民主只有250年，隨時都可能被剝奪，因此每天必須為自由奮戰，對抗獨裁。

柯拉克表明，他無意介入台灣選舉政治，但他期盼台灣能選出一名像蔡英文一樣充滿勇氣、帶領國家變革的領導人。他也透露，自己有和數位部長唐鳳、外交部長吳釗燮交換意見，盼能建立以台灣為核心的合作聯盟。

另外，柯拉克此行有3大目的，包括強化全球科技安全、成立「台灣創新與繁榮中心」（TCIP）、擴大台灣在全球可信賴科技網絡中的角色。柯拉克說，各國財經首長檯面上將大陸視為重要貿易夥伴，但實際上信任薄弱，台灣投資環境具備民主、透明化等特質，富有投資潛力。

柯拉克表示，目前已有許多歐美企業撤離大陸，希望TCIP能幫助台灣和他國企業合作。而TCIP已和政大簽署合作備忘錄，主要負責為企業及外交官提供「科技外交」訓練，並會關注增進台美經貿關係的議題，例如解決雙重課稅、推動雙邊自由貿易協定等。