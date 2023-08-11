國喬（1312）受制大陸疫後經濟復甦力道不如預期及中美貿易戰影響，石化市況疲軟不振，營運苦吞五季虧損，第二季每股虧損0.76元；上半年營收81.05億元，稅後淨損8.23億元，每股虧損0.92元。

面對經營挑戰，國喬董事會通過現金增資，擬發行新股200,000仟股，計畫用於償還銀行借款，將可適度減輕公司財務負擔及提升償債能力，並強化財務結構，增加資金調度彈性，有利於整體營運發展。

此外，國喬董事會通過董事長楊品正退休，由副董事長邱德馨接任，並聘請楊品正擔任高級顧問，續任國喬董事和泉州國亨董事長。

國喬表示，為協助公司於大陸地區之石化投資業務，楊品正將擔任國喬石化大中華地區石化事業群總裁，持續爭取政策支持及維護與奇美的良好夥伴關係，並藉由其精深的專業能力，提供相關諮詢及建議，強化大陸地區的投後管理，以利投資事業順利發展。

展望下半年，國喬認為，近期油價上漲，產品利差放大損失收斂，第三季冀望大陸官方祭出20條振興經濟措施，加速帶動經濟增長動能。另歐美升息與通膨干擾也略微淡化，全球景氣逐略回溫，石化產品需求漸增，第三季營運可望大為改善。

此外，國喬已擴大在大陸投資，除持續參與奇美擴廠合作外，獨資成立的泉州國亨即將在今年第四季試車投產，預計將有效推升總產能。未來發展目標為製程改善、能源轉型、循環經濟及智慧化技術，以系統化、行動化、全面化落實永續發展目標。