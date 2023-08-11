花旗台灣消金財管業務移轉星展台灣，11日下午3點半起正式啟動，花旗台灣各地分行的ATM全部關閉，花旗台灣和星展台灣的官網、APP也全面暫停服務，客戶於花旗台灣網路銀行、行動生活家所設定的使用者代號及密碼，「即刻起失效」，花旗台灣晶片金融卡自即刻起也無法再繼續使用。

銀行方說，官網於8/14上午9點將全面恢復，屆時將全部以星展銀行企業識別，全新呈現在顧客面前。

銀行主管說，雖然這項移轉已經公告許久、花旗台灣諸多金融服務近期也已逐步暫停，但是很多客戶還是有很多疑問，因此連續多日在各大媒體、網路社群提醒、並提供客戶常問問題（FQA）。

對花旗銀行原有網路銀行客戶，因為花旗原有設定的使用者代號及密碼都已失效。客戶若要繼續使用網路銀行/行動銀行服務，需要在「8月14日上午9點00分之後」，透過APP store/Google Play下載星展數位服務APP，並重新註冊，否則看不到原來的花旗銀行帳戶資料。

銀行方說，客戶也千萬不要擔心，兩家銀行IT系統這個周末密集進行交換、並測試到完全無誤，「就當成這個周末若要用錢或刷信用卡，先跳過花旗、星展喔」，下周一上午9點，再恢復使用。