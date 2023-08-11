南投縣長許淑華今天到台中參加「女力縣市交流活動」，感謝姊妹縣市在南投受災期間關懷與相助。台中市政府提供

南投縣長許淑華今天到台中參加「女力縣市交流活動」。台中市政府提供

南投仁愛暴雨成災，災前是否超前部署議題持續延燒，南投縣長許淑華今天到台中市參加「女力縣市交流活動」時，面對姊妹淘首長關懷南投災情，委屈的跟姊妹們說，南投縣仁愛鄉4日凌晨遭豪大雨轟炸，仁愛鄉上午7點左右緊急宣布停班停課，但中央災害應變中心卻在當天中午12：30撤掉了，如果中央真要究責，請問要究責誰？

許淑華今天在台中受訪時指出，仁愛鄉暴雨前一天，也就是8月3日，水保署通知仁愛公所注意防災，當天晚上，水保署南投分署長正好跟鄉長一起用餐，水保署主管當時並未預示雨量會造成災情，而南投仁愛鄉凌晨4點起開始遭到大雨轟炸，仁愛鄉甚至在早上7點宣布停班停課，中央如果真的要究責，中央災害應變中心是否也不該仁愛鄉遭到大雨轟炸之時，在4日中午12時30分撤除？

她說，因應卡努颱風，中央、縣市及公所，8月2日成立了防災中心。而且，只要發布土石流警戒，地方政府都會接到中央單位提醒，水保署那時就通知鄉公所請他們嚴加注意豪大雨。

8月4日凌晨起大雨一直下，仁愛鄉長早上緊急宣布停班、停課，應變措施開始啟動。縣政府立即投入救災，但是中央應變中心卻在中午12點30分就撤離了。

許淑華表示，當天早上媒體報導，仁愛鄉遭到重創，但同一個時間，中央應變中心撤了，也沒有改成二級或三級防災。她說，過去幾天，她一直沒提這件事，是因為救災第一時間，大家應該全力救災，把工作完成。

「行政本一體 ，救災要一心。」許淑華認為，一個天災的發生，從中央的指揮官、到縣市指揮官，都有義務協助仁愛鄉調度救災。隨著道路逐漸打通、電力與電信逐漸恢復，災區開始進入重建階段，她也希望過去這幾天紛紛擾擾的「超前部署」爭議也就此告一段落。

卡努颱風夾帶的西南氣流4日夾帶超大豪雨重創仁愛鄉，經連日搶修，包括台14線、投89線、及投83線均已通車，目前僅剩下投85線因平靜橋等路基毀全毀，目前由工程人員試圖挖出便道，儘早免除受災民眾進出部落遠途繞道之苦，整體道路搶修、電力與電信恢復已達到9成以上，感謝這段期間從中央到地方各界捐款、捐物資與人力、積聚的協助，讓災區可以迅速進入第二階段的重建工作。