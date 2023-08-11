禾聯碩並通過下半年度除息交易日訂為8月31日，每股配發現金股利4元，現金股利匯款日為9月28日。

禾聯碩指出，今年上半年營收較去年同期下滑主因，主要因為去年上半年認列中小學班班有冷氣收入故基期較高，導致今年上半年營收顯著下滑。

禾聯空調除獨有的沼氣防護技術外，更有獲得法國texcell實驗室認證，有效抑制新冠病毒達99.999％的芬多殺菌，並結合全新技術「室內機、室外機同步霜效潔淨」自清洗功能，打造最舒適且清靜的居家生活環境。

液晶顯示器方面，加強應用人工智慧技術，強化語音辨識功能，除相容國/台語辨識外，再加入聲學特徵技術，依據此特徵來辨識使用者身分。

生活小家電方面挾著2022年精品獎的殊榮抑菌扇今年擴大推出各式新款式，期在後疫情時代繼續為消費者守護居家健康，廚房家電一系列的獨立烘乾帶UV殺菌功能的洗碗機、帶有負氫離子水且具四重過濾的瞬熱型開飲機一上市就頗受好評，加上一系列的高階商品如無扇葉風扇、多功能織物清洗機等等創新商品都持續推陳出新，未來勢必能再次替公司帶來一波業績成長。