國民黨總統參選人侯友宜今(11日)到台中尋求地方民眾支持，行程從山城跑到海線，下午到台中豐原慈濟宮參拜，廟埕也擠滿支持者。有兩名男子高舉紅色牌子，寫著「侯總統教育出優秀的機師女兒，貴為尊貴千金，還能平易近人」，也讓侯友宜女兒的職業意外曝光。

侯友宜下午到慈濟宮參拜後，在廟埕與民眾開講，兩名男子高舉紅色字牌，寫著「全力支持侯友宜總統，從基層刑警一路不畏生死到署長、副市長、市長，只有你有能力帶領我們中華民國台灣再度榮耀、和平。」

字牌也寫道，「並且從小地方了解侯總統教育出優秀的機師女兒，貴為尊貴的千金，還能平易近人，如此成功的家庭教育，可見侯總統不得了的人格特質，真正是我們台灣百姓要的總統。」

侯友宜11日下午在台中豐原慈濟宮廟埕與民眾開講，兩名男子高舉紅色字牌，寫著「全力支持侯友宜總統，從基層刑警一路不畏生死到署長、副市長、市長，只有你有能力帶領我們中華民國台灣再度榮耀、和平。並且從小地方了解侯總統教育出優秀的機師女兒，貴為尊貴的千金，還能平易近人，如此成功的家庭教育，可見侯總統不得了的人格特質，真正是我們台灣百姓要的總統。」(翻攝自中天新聞YouTube直播)

侯友宜看到後也連聲鞠躬道謝，講了好幾次「太感動了」，也體貼支持者辛苦說，「你們手痠真的放下來，至少拿了25分鐘以上，謝謝你們2位，你們不是戰警，那你們怎麼對我這麼了解，我太感動了，向你們2位深深一鞠躬」。

侯友宜說，字牌的內容就是他的人生，是他出來參選的個性跟人格特質，跟另外兩位候選人不一樣，他是61歲才出來選舉，台下很多支持者，也有已經退休的警校學長、同學，但是大家今天齊聚在這裡，就是為了「要和平，不要戰爭」！

侯友宜也透露，他參選總統孩子是反對的，孩子說他擔任市長已經很辛苦，如果做總統，大家(指家人)就沒有生活品質。不過侯也強調，參選總統不是為了你們(指家人)，是為了2300萬國人的生命安全，顧好下一代的安全，不只是家人，而是全台灣的問題，也是他40多年來唯一目標，從警校畢業後他守護人民生命安全，現在也是一樣，「用我的生命顧全台灣的安全」。