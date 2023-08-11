國民黨立院黨團今再指中央前瞻補助藍綠縣市有別；民進黨發言人張志豪表示，根據昨日國發會發布的前瞻預算縣市人均分配統計資料，證明民進黨補助不分黨派，南投縣每個人平均分配到4.84萬元，排名第三，僅次於連江縣及台東縣。都是國民黨執政的縣市。

張志豪指出，依據水利署資料，前瞻基礎建設計畫水安全計畫治理工程總共7個批次，南投縣「均未提報」。而應急工程5個年度(2019-2022年)中，南投縣政府申請1.67億，中央核定1.61億元，核定經費比例高達96％。由此可知，是地方政府不提案，凡是提案中央都會盡力協助。面對水患，中央與地方應齊心合作，請國民黨團不要再烏龍指控。

他說，具體來說，透過前瞻計畫，在所有非直轄市當中，「中央自辦」加上「補助地方」的經費，南投縣每個人平均分配到4.84萬元，在裡面排名第三，僅次於連江縣及台東縣。也都是國民黨執政的縣市。顯見民進黨執政，貼近民眾需求，真正做到不分黨派藍綠。

張志豪說，自2006年陸續推動易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫、到最新的前瞻建設縣市管河川及區域排水整體改善計畫，協助地方政府加速改善水患，在宜蘭、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等易淹水縣市特定區域，皆涵括其中，自無藍綠之分。

張志豪也依據水利署資訊，指出台灣近年淹水改善，成效相當顯著，在近幾次颱風豪雨各地均有實際案例佐證，讓淹水面積減少、深度降低、退水更快，如：屏東縣遭遇2021年豪雨淹水，經過近年前瞻完成排水後，大幅提升通洪能力。