美國和法國已經點頭支持出兵，西非國家經濟共同體（ECOWAS）國家於本週五（11）正積極集結部隊，以準備可能對尼日實施的軍事干預，而軍事政變領導人則抵抗國際呼籲，拒絕下台並恢復被罷黜的總統職務。然而，目前尚不清楚ECOWAS部隊規模可能有多大，需要多久時間進行集結，以及是否真的施行入侵，因為目前會員國都還敲不攏。

據《路透社》11日報導，過去3年內第7次發動西非和中非地區的政變後，ECOWAS國家的將領們，於本週四（10）下令啟動待命部隊。這標誌著首次動用這樣的部隊，並引起了在一個全球大國間具有戰略利益的地區加深衝突的擔憂。

US signals support for intervention in Niger



The US has said it supports efforts to restore Niger's "constitutional order" following a military uprising last month, after countries in the region said they would deploy troops for possible armed intervention. pic.twitter.com/EofrELcGxt — Sprinter (@Sprinter99800) August 11, 2023

西非國家經濟共同體（ECOWAS）表示，所有選項都在考慮之中，他們仍希望能夠和平解決尼日危機。安全分析人士表示，西非國家經濟共同體的部隊可能需要數週甚至更長的時間來集結，這可能為談判留下空間。

象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）於週四（10）承諾向待命部隊提供1個營的部隊。當被問及這將涉及多少部隊時，象牙海岸軍方發言人表示，1個營包含850名部隊。塞內加爾上週表示，如果有軍事干預，也將提供部隊。不過軍方發言人拒絕對可能的出兵發表評論。

甘比亞國防部長恩吉（Sering Modou Njie）和賴比瑞亞資訊部部長倫尼（Ledgerhood Rennie）今天告訴路透社，他們尚未決定派遣部隊。

其他西非國家經濟共同體國家並未立即回應對於評論的請求。該地區聯盟多年來一直計劃創建1支由數千名部隊組成的待命部隊，但由於資金延誤和部隊承諾不足而受阻。