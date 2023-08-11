昨（10）日清晨04時50分許，在國道3號南向26公里發生一起4部車輛交通事故，1輛自小客駕駛誤闖施工車道追撞2輛施工人員車輛後衝出，後方另一輛車閃避不及再撞肇事車，肇事車駕駛胸部及身體多處擦挫傷，另1名施工人員左手腳擦挫傷。網友將影片PO網，網友驚呼：這恐怖攻擊吧！

警方表示，昨（10）日清晨04時50分許，在國道3號南向26公里發生一起4部車輛交通事故，1名54歲陳姓男駕駛輛白色休旅車行經該部段時，不明原因忽然衝向施工車輛，先撞及工程人員的白色轎車，因速度過快導致白色轎車再撞擊前面工程人員的藍色轎車，白色休旅車也因為速度過快衝出車道，後方衣料黑色轎車閃避不及再撞招式的白色休旅車，事故造成肇事車駕駛胸部及身體多處擦挫傷，白色轎車上的林姓工人左手腳擦挫傷。

4名駕駛人經酒測皆無反應，駕駛身體不適還沒有製作筆錄，肇事原因目前尚待釐清中。事故於05時05分起，該路段全線封閉，直至5時45分時開放外側車道通行，最後於06時10分排除清掃完畢全線通車。

警方呼籲用路人，開車時務必注意車前狀況，並應注意各項標誌標線及施工告示牌，以避免致生意外。