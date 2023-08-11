【廟口開講】前瞻看顏色綠金庫通內庫?20230811

中天電視《廟口開講》11日到左營鳳邑舊城城隍廟，主持人彭華幹邀請到民進黨創黨元老許國泰到現場分享自己的想法，許國泰現場呼籲，一起號召200萬人在選前到總統府前插上反貪腐大旗，展現人民的力量！

對於總統蔡英文說沒有債留子孫，許國泰諷刺，蔡英文大概患了失憶症，或者是昏君，被底下的人蒙蔽，蔡英文說沒有負債，那以後扣民進黨的錢！ 許國泰質疑，蔡英文把台灣人當成笨蛋，台灣人有這麼好騙？花這麼多錢，以後要子孫還錢，「你說沒有就沒有嗎？總統這麼大？」

「各位鄉親，我現在看到台灣很害怕，因為我看到30、50年前的菲律賓」，許國泰回憶，以前菲律賓經濟比台灣還要好，中華體育館是菲律賓華僑蓋的，捐贈給台灣。許國泰直言，民進黨政府跟以前菲律賓非常像，那時候菲律賓是馬可仕執政，貪污腐敗，現在的民進黨就跟30年前的菲律賓差不多。

許國泰認為，如果民進黨繼續執政，30年後的台灣，就是現在菲律賓的寫照。出國可以超買香菸2萬多條，有沒有人受處分？如果在新加坡，大概全部都開除了！

民進黨創黨元老許國泰。（中天截圖）

「如果有一個清廉政府，百姓就很幸福，如果像民進黨這樣，大家就很辛苦」，許國泰痛批，這種政府還要支持？一定要讓他下台！現在的政府有在為百姓做事嗎？現在的政府欺壓百姓！有愛心嗎？有愛民嗎？有真正為百姓做事嗎？像這樣的政權，早就該下台了！

許國泰說，菲律賓因為一個馬可仕，經濟到現在無法回復，當時民眾發動幾百萬人抗議馬可仕，稱為「人民的力量」，手持一朵玫瑰花，插在軍隊的槍口，馬可仕半夜就下台了。

許國泰呼籲，在選前號召200萬人到總統府前散步，把反貪腐大旗插在總統府，蔡英文嚇都嚇死了，也讓以後的總統再也不敢貪腐了！