睽違15年，紙風車劇團重返金門演出，今（11日）晚間在金湖綜合體育館籃球館登場，招牌演出的「落跑魚」橋段，也改版成「賽狗大賽」，多件大型不同品種狗造型的氣球，定睛一看，還有一隻犀牛氣球「亂入」。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

紙風車劇團招牌演出的「落跑魚」橋段，到金門演出改版成「賽狗大賽」，樂趣不減。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

紙風車劇團劇中的「唐吉軻德」，是劇團的精神招牌角色人物。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」再度到金門，全新演繹「金門故事」。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

紙風車文教基金會董事長李遠（左）隨劇團赴金門演出。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

睽違15年，紙風車劇團重返金門演出，今（11日）晚間在金湖綜合體育館籃球館登場，劇中招牌的「落跑魚」橋段，也改版成「賽狗大賽」，多件大型不同品種狗造型的氣球，定睛一看，還有一隻犀牛氣球「亂入」，這些大型造型氣球從觀眾席前端傳到最後一排，再傳到前面，大小朋友玩得不亦樂乎。

這次紙風車將升級的演出內容和舞台設備，飄洋過海帶到金門，在5鄉鎮5連演，動用60多位工作人員，前置作業超過3個月以上。8月初陸續將舞台硬體、燈光音響，透過海運方式送抵金門，陸續拆櫃一組一組搭台，將國家劇院規模移動到當地。演出結束後，再次一一拆台裝櫃後運回本島。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的經費一向是來自民間個人或團體，本趟金門行，包括昇恆昌股份有限公司和財團法人江許笋文教基金會支持演出經費，同時協助硬體舞台海運的費用。

此外，還有年輕時到台灣打拚的金門人吳先生，於2014年響應捐款，但過了快10年才順利成行。此外，台灣產物保險公司董事長夫人、領航慈善基金會執行長吳慕恒剛好是金門金城人，特別支持100萬元，除了演出費，剩餘款將支應旅運補助，紙風車表示，吳慕恒曾提及，演出地點也正好是她父親吳金贊退休單位的地方。

紀念許水鏡先生基金會執行長許女士2018年當時捐款並沒有特別指定鄉鎮，紙風車表示，今年初與許女士聯繫希望將費用支持金門演出時，她很感動地提起她的外曾祖也是金門人，此次的金門演出規劃似乎是冥冥之中安排。

紙風車表示，這11年來5個鄉鎮的捐款金額累積將近230萬元，捐款人次達690人次，此次的金門巡演實際所需支出的費用700萬元，其中不足款則由「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的不分區行政費來補足。

明天（12日）紙風車劇團也將於金門大橋湖下端演出《武松打虎》，13日在金沙文化園區管理所前廣場演出《台灣幻想曲》，14日到烈嶼鄉體育館演出《武松打虎》，15日則在行政院金馬聯合服務中心前廣場演出《台灣幻想曲》。