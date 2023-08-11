目前「中小企業加速投資行動方案」已通過922家企業投資約4,281億元，帶來3萬4,187個本國就業機會。「投資台灣三大方案」迄今已帶動1,387家企業投資約2兆961億元，預估創造14萬6,711個本國就業機會，後續尚有十家企業排隊待審。

「昆兆益精密工業」創立20多年來，公司業務從單一金屬焊接，逐步拓展至半導體與醫材領域，以及綠色能源產業如風機內部機電乘載架等多元應用，成功從傳統鈑金廠變身成為可提供專業客製服務的金屬工藝業者；三年多前昆兆益為了整合舊廠區，於2020年1月申請通過「中小企業加速投資行動方案」，在台中太平區興建新廠暨營運總部。

昆兆益精密工業因客戶訂單需求不斷增加，廠區仍不敷使用，決定加碼投資，申請中小企業方案二案，規劃於營運總部旁興建第二廠，導入自動化生產、無紙化管理，以降低人力成本與提升產能；此外，為了替環境保護盡一份心力，公司已著手進行碳盤查，並將建置中央能源管理系統及使用太陽光電設備，逐步落實減少碳排。本案投資金額將逾3億元，可為國內增加十名就業機會。

看好未來再生能源產業的發展，「安能複材」專注於製造綠能產業中複合材料產品，預計投資逾7億元於台中梧棲廠區產製風機葉片大樑及高壓氫氣瓶。為了儘快成為風電大廠的合格供應商，公司以優秀的研發創新能力，改良生產設備並獲多項專利，亦積極建置智慧製造系統，期望達成全廠設備聯網，提高產能與提升產品品質。

安能複材的願景除了要成為「潔淨能源關鍵零組件的供應商」，更要成為環境永續的實踐者，所以將來廠房與辦公室均採用節電設備，並建造屋頂型太陽能板，以達節能減碳、友善環境，預期完成投資後，可為在地創造47個就業機會。