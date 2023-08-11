在交通部年初許願「今年內爭取百萬陸客」後，經過半年多來各界的千呼萬喚，終於換到總統府鬆口，願意優先恢復「旅外陸客」來台觀光，將在近期定案。和居住在中國大陸的陸客數量相比，顯然後者的數量更為龐大，能夠為台灣觀光業創造更多的商機。即使大陸現在尚未開放公民組團赴台遊，陸委會何妨主動一點，搶占話語權制高點，單方面宣布重新開放第一類陸客赴台？

大陸文旅部10日公布第三批中國公民組團赴海外旅遊的國家地區名單，亞洲地區上榜的日本、韓國，業者紛紛摩拳擦掌，準備迎接伴隨陸客團到來的「買買買」。相較於今年5月大陸召開對台工作會議，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧出席會議時表示，要「逐步恢復擴大兩岸交流，與台灣各階層人士交朋友」，大陸除了在各省市舉辦大量的兩岸交流活動，卻遲遲沒有開放陸客團赴台的跡象，讓台灣的旅遊業者望穿秋水。

今年暑假前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在6月28日的記者會上，細數一連串大陸各省市將面向台灣青年舉辦多項交流活動。據記者觀察，確實也吸引不少台青「首來族」赴大陸參訪，實地了解大陸的發展現況。但核心問題是，這只是單向的交流，和馬英九政府8年期間，兩岸頻繁的有來有往、雙向交流規模相去甚遠。

這其中當然包含很多原因。固然大陸尚未開放陸客團赴台是一大因素，但是陸委會堅持兩岸開放旅遊必須相互對等，而關鍵卡在兩岸官方現階段中斷接觸往來，要透過傳統的協商達成共識根本是緣木求魚，這也是導致雙方僵持不下的主因。

誠如大陸國台辦主任宋濤在今年元旦的新年寄語中所說，「回顧2022年，大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結兩岸同胞推動兩岸關係向前發展，對台工作取得新的進展。」在兩岸互動中，陸委會是否願意掌握主動權和話語權？如果是真心歡迎大陸團客，陸委會大可直接單方面宣布開放陸客團，把球直接丟回給陸方，看陸方如何接球。

就像是金馬小三通一樣，2021年新冠疫情期間，福建等地沿海台商就開始持續向陸委會、海基會反應有此需求，但陸委會老是以「金門、馬祖民眾大多數不同意恢復小三通」為由阻擋，直到今年1月，才像擠牙膏一樣，陸陸續續每次放寬一點。

開放陸客赴台觀光也是如此。除了本報多次呼籲，可先開放長居海外的「第三類」陸客赴台旅遊，在不敵國內旅遊業者翹首企盼苦候陸客不來，許多業者已向蔡政府撂話「等到快翻臉」，為了明年總統大選的選票，蔡政府才終於鬆口，為陸客赴台遊開了一道小門。

處理兩岸事務，不管是面對境內還是面對國際社會，雙方政府都在搶占話語權和主動權。如果蔡政府、陸委會能夠更主動積極，才能為台灣爭取到更多的利益和空間。