世界客家博覽會11日正式開幕，高雄市政府客家事務委員會安排快閃表演活動，開箱高雄展區。（蔡明亘攝）

高雄市吉東國小學童擔任小小導覽員，介紹世界客家博覽會台灣館高雄展區特色。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會11日正式開幕，高雄市美濃吉東國小帶來客語合唱快閃表演。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會今起在桃園市登場，高雄市政府客家事務委員會今下午以「原客快閃不插電合唱」為台灣館中的高雄展區揭開序幕，邀請高雄桃源區建山國小、六龜區寶來國中合唱團開場，並由吉東國小學童擔任小小導覽員，介紹高雄展區特色，最後由美濃吉東國小帶來客語合唱表演，象徵原客融合精神，這場快閃演出帶來天籟美聲，吸引不少觀展民眾聆聽。

高雄市副市長羅達生表示，高雄展區內涵非常具有文化素養，可見策展團隊嶺東科技大學及高雄市客委會的用心，來觀展就會知道，六堆地區文化底蘊如此豐富，希望大家來高雄展區走走。

客委會主委楊長鎮說，高雄很特別，有來自純客庄的六堆客，也有來自島內移民的都會客，包含桃竹苗的北客、中客及六堆區的屏東和美濃客家人，後來形成四大庄頭，北部下來的客家人從事採樟工作也對當時的樟腦產業貢獻很大，目前六堆展現出重要的農產品，還有文學、音樂底蘊都相當深厚，值得大家來看不一樣的高雄。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，位於台灣館的高雄展區，策展主題為「觸動未來客」，以「序曲1736」、「轉身1992」及「觸動2023」來演繹，整個場域以山、海、河流域的意象呈現，氣勢磅礡，現場還有特色明信片讓參觀民眾可以寄給未來的自己。