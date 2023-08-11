40歲韓國歌手黃致列2016年因參加陸綜《我是歌手》暴紅，暌違3年半來台開唱，明將在新北市政府多功能集會堂一連舉辦2場演出，今（11日）抵台吸引大批粉絲接機，讓他直呼「特別幸福」，除了親民與大家合照外，他在受訪時也嘴甜讚粉絲「覺得大家變年輕了！」甚至用中文說：「嚇死寶寶了，越來越童顏！」還搞笑要粉絲和他分享一下凍齡秘訣。

最近身材變壯不少，黃致列說：「本來是為了健康健身，結果健身後變得更健康，又更喜歡運動了！」並稱最滿意自己的背肌，腹肌線條也練得更明顯了，但他搞笑透露「現在穿褲子、襯衫都覺得很緊」，還要邊穿邊說「小心、小心」，粉絲看到後也驚呼「怎麼這麼大」，不過黃致列表示「雖然她們說不健身就很帥了，但看到我穿無袖時，露出手臂線條還是會尖叫，很喜歡肌肉，所以我繼續健身有一部份當然也是為了粉絲！」

黃致列開心與粉絲大合照。（范揚光攝）

向來寵粉的他表示曾收到粉絲的信，裡面寫道自己剛做了手術，但聽到他的音樂後獲得了很大的力量跟安慰，讓黃致列相當感動，而被問到受訪前正在做什麼時，他說「吃紫菜飯捲」，立刻被現場記者虧來台灣還是韓式，對此，他趕緊解釋是粉絲送的食物應援，更用中文喊「粉絲的愛～昂」。

黃致列特別走一般通關，親民與粉絲互動。（范揚光攝）

黃致列也分享之前在大陸錄製《我是歌手》時，曾被工作人員帶去吃火鍋，「因為之前都沒有接觸過，本來還有點怕怕的，結果第一口吃下去就立刻驚豔」，吃了3小時才離開餐廳，後來更連續吃4天都吃火鍋，還提到去年12月來台吃到的雞排，也讓她非常驚艷，這次來也想再吃一次。

黃旼炫搭乘環宇商務中心接駁車入關。（范揚光攝）

另外，他來台時恰巧與「NU'EST」成員黃旼炫同班機，不過黃致列走一班通道入關，看到黃旼炫走VIP，搭乘環宇商務中心接駁車離開時，他不改搞笑本色喊「也帶上我吧」，訪問中他也中文笑說「剛有遇到」，而黃旼炫明晚將在台北國際會議中心（TICC）舉辦首場迷你演唱會。