遠東新上半年營收為1,248.6億元，年減約5.9％；在多數紡織股上半年營收年減均兩位數，遠東新表現相對穩健，旗下遠東紡纖（越南）第三季將增資2.5億美元擴大平陽省生產線，屆時將再添新動能。

而遠東資源開發的新臺幣60億元聯貸案，亦完成簽約，首要任務為活化集團龐大資產，截至去年底資產市值已逾新台幣1,200億元，涵蓋台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等區，其中桃園內壢紡織廠開發案係以造鎮計畫為概念，開發規模約3萬坪，除原有元智大學外，還將引進醫院、住宅與百貨商場等。