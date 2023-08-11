遠東新上半年營收為1,248.6億元，年減約5.9％；在多數紡織股上半年營收年減均兩位數，遠東新表現相對穩健，旗下遠東紡纖（越南）第三季將增資2.5億美元擴大平陽省生產線，屆時將再添新動能。
而遠東資源開發的新臺幣60億元聯貸案，亦完成簽約，首要任務為活化集團龐大資產，截至去年底資產市值已逾新台幣1,200億元，涵蓋台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等區，其中桃園內壢紡織廠開發案係以造鎮計畫為概念，開發規模約3萬坪，除原有元智大學外，還將引進醫院、住宅與百貨商場等。
遠東新（1402）11日公布上半年財報，稅後純益達37.34億元，每股純益0.75元，其中第二季每股純益0.46元，相較上一季增長58.6％，預計下半年第四季出貨旺季有望帶動全年獲利續增。
遠東新上半年營收為1,248.6億元，年減約5.9％；在多數紡織股上半年營收年減均兩位數，遠東新表現相對穩健，旗下遠東紡纖（越南）第三季將增資2.5億美元擴大平陽省生產線，屆時將再添新動能。
而遠東資源開發的新臺幣60億元聯貸案，亦完成簽約，首要任務為活化集團龐大資產，截至去年底資產市值已逾新台幣1,200億元，涵蓋台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等區，其中桃園內壢紡織廠開發案係以造鎮計畫為概念，開發規模約3萬坪，除原有元智大學外，還將引進醫院、住宅與百貨商場等。
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