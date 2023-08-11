【立綱氣象報報】西南季風 南部陣雨 中部以北午後雨

由於西南風的水氣略減，預估周休假期（8/12、8/13）降雨出現空檔，除中南部雨勢較頻繁外，北部和其他地區皆有機會出現陽光，但午後出門仍要記得帶傘，預估下周一到下周四（8/14~8/17）全台各地降雨機會增加，中南部回歸整天性的雨勢。另外，今年第7號颱風即將登陸日本，位於夏威夷西南方的4級颶風「朵拉」最快明日中午前後成為第8號颱風，對台皆無直接影響。

氣象局表示，明日中南部高溫32到34度，北部、東半部為33至35度，白天高溫悶熱，雖然水氣減少，但還是受西南風影響，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，多集中在沿海地區；其他地區白天多雲到晴，午後受熱力作用影響，各地有局部雷陣雨，建議下午外出要備妥雨具。

氣象局表示，14日各地的降雨機會增加，中南部的雨勢較大。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員廖經翔表示，周休假期的天氣類似，下周一到周四西南風帶來更多水氣，中南部陣雨、雷雨的機率上升，整體雨量也較多，北部、宜花東等地則是午後雷陣雨的型態，體感悶熱。下周五水氣有減少的趨勢，但仍有待持續觀察。

至於眾所關注的颱風消息，今年第7號颱風蘭恩路徑西修，預估於下周一深夜至周二凌晨登陸四國、關西一帶；而位於夏威夷西南方的4級颶風「朵拉」，則持續朝西移動，最快可能在明日中午前後進入西北太平洋，成為今年第8號颱風，依照目前觀測來看，雙颱對台灣都沒有直接影響。