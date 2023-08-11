在全球科研論文數量和質量的3大指標中，中國再次奪下3項指標冠軍，連續2年科研論文位居世界第一。日本文部科學省發布報告顯示，中國在整體論文數量和被引用次數分別排在前1%和前10%的論文篇數上超過了美國，這證明中國正逐步確立不必依賴歐美的獨立研究體制。

《日經中文網》報導，日本文部科學省的科學技術與學術政策研究所根據英國調查公司科睿唯安(Clarivate)的數據，分析了主要國家的論文數量並每年公佈1次。由於按年計算波動較大，因此按3年平均來計算數據。此次的《科學技術指標2023》以2020年(2019～2021年平均)的論文為對象。

報導說，論文總數與研究的活躍度有關，而引用次數排名前10%的「受關注論文」、排名前1%的「頂尖論文」的數量則與研究的質量、受關注度和影響力有關。

中國的論文總數在全球佔有份額為24.6%，比排名第2位的美國高出8.5個百分點，相比前一年差距有所擴大。受關注論文的份額為28.9%，頂尖論文的份額為29.3%，均拉大了與美國的差距。

其次，中國2017年在「論文總數」方面、2018年在「受關注論文數量」方面、2019年在「頂尖論文數量」方面都超過美國。連續2年保持「三冠王」地位，顯示其科學研究領域已構築成堅如磐石的地位。不過另一方面也有觀點指出，中國的排名上升是因為本國研究人員相互引用了彼此的論文所致。

因此，今年首次統計了論文的引用方。關於引用論文的研究者所屬機構屬於本國的比例，美國為29%，日本為19%，英國、德國、法國和韓國為10%左右。而中國達到61%，明顯高於其他國家，比10年前的48%有所擴大。可以説，中國國內的研究人員相互引用論文的傾向很強。

日本文部科學省的科學技術與學術政策研究所指出，「雖然本國引用的數量很多，但中國屬於在研究能力方面不容小覷的存在這一點並沒有改變」。觀察屬於世界兩大著名科學雜誌的英國《自然》和美國《科學》的論文數佔比，中國僅為近2成，仍低於美國的約7成，但僅次於英國和德國，位居第4位。

報導說，中國近年來增長顯著，最近10年超過日本和法國，猛追英德。其他調查也顯示出，在中國這些頂尖研究者的論文被其他國內研究者引用，使得研究變得更加活躍。近年來，在論文排名顯著上升的中國、印度和沙烏地阿拉伯等國被引用的論文較多，亞洲和中東的新興國家正在形成與歐美不同的研究社區。