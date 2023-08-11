勤美表示，上半年建設住宅事業營收增加約3.16億元，主因是「璞真永吉」自第二季開始陸續交屋，加上豪宅案「碧湖畔」最後一戶順利於6月出售，均為上半年挹注可觀獲利；另金屬成型事業上半年營收約53.37億元，年減4.4億餘元，主因是大陸內需市場疲軟，客戶端庫存去化緩慢，但第二季後期出貨量已顯著回升，業績可望在第三季回穩。

展望下半年，勤美表示，台北「璞真永吉」約5成的剩餘戶數及「一方璞真」建案將持續於第三季交屋認列；而眾所矚目的台中豪宅案「勤美之森」，可望於第四季完工交屋，今年建設住宅事業認列金額有望創新高。

此外，勤美表示，金屬成型事業自第二季開始積極開發非大陸地區市場，目前已順利取得德國商用卡車及泰國空調壓縮機等零部件訂單，並於第二季後期開始陸續外銷出貨，6、7月份事業群營收已見爬升；展望下半年，在新增外銷訂單加持及預期大陸內需振興方案出台的刺激下，客戶端拉貨力道應可增強，金屬成型事業下半年營收成長可期。