全球頂尖OEM/ODM/系統整合客製化服務供應商「其陽科技」為提昇員工福利，協助同仁達到長期儲蓄、累積財富，以保障未來退休的生活安定，於8月11日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，經由雙方合作，依據員工每月提存的自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

其陽科技成立於2000年，2019年加入佳世達Qisda聯合艦隊，成為「明基佳世達集團」一員，為ISO-9001認證的全球頂尖OEM/ODM/系統整合客製化服務供應商。其陽科技指出，員工是企業永續最重要的資產，公司向來重視創造互惠多贏的夥伴關係，同時營造員工幸福職場。

其陽科技表示，員工持股信託提供員工退休基金的來源，促進企業績效與員工利益結合，本次合作主要是借重一銀在員工持股信託方面的豐富經驗，以及全方位信託服務，幫助同仁在工作打拼之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的制度規劃，達到共好多贏的永續精神。

隨著國內企業推動ESG（環境、社會、公司治理）的浪潮愈趨成熟，企業愈漸重視職業安全控管、內部員工福利等勞工議題，一銀為協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境，積極響應政府推動員工福利信託業務，除電子業、傳產業、服務業及運輸業等上市櫃客戶，合作範圍亦擴及中小企業及學校等。

此外，一銀針對員工福利信託制度亦持續推動創新，結合系統端功能開發，領先同業開辦員工福利信託業務得同時辦理「員工持股信託」(投資自家公司股票)或「員工儲蓄信託」(投資境內外基金)，讓企業員工亦可以透過手機APP版的「員工儲蓄信託平台」系統，隨時掌握個人「員工綜合儲蓄帳戶」的投資狀況。

已連續兩屆獲多元信託創新獎之「員工福利信託創新獎-優質獎」的一銀，期藉由員工福利信託，建構員工安心、企業永續的信託服務，透過營業單位信託業務專員養成及即時推廣解說服務、內部人才培育及教育推廣、異業結盟與系統不斷精進提升等面向推展，並藉由專業團隊，竭誠用心提供更完整的信託服務，以展現對ESG政策目標的支持與實踐。