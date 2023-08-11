台灣狗仔葛斯齊近來雖然官司不斷，但他依舊不改敢言作風，近日上節目談起當年和歌手陶喆打官司時的經歷，兩人纏訟4年，直到他拿出一段15秒的錄音檔，才讓官司告一段落。

葛斯齊在節目《11點熱吵店》透露，當時他還在報社當狗仔時，在東區看到一台復古敞篷名車，過沒多久就看到車主陶喆走出來，手裡拿著一個裝著長型瓶子的袋子，雖然沒看清楚內容物，但他直覺是酒瓶。

後來陶喆搭計程車離開，葛斯齊也跟到目的地並提問：「陶喆你是要去喝酒嗎？」對方回答：「對啊，喝酒有益身體健康，你要不要來一點？」葛斯齊透露當下大家都是笑笑的，氣氛沒有不好。

未料半個月後報社接到法院傳票，原來陶喆針對當天的報導提告，認為葛斯齊刻意將袋子的內容物塑造成「是酒」，因此告他妨礙名譽並求償200萬元。而官司纏訟4年，陶喆律師堅稱袋子裡的是水，要他拿出證據證明。

葛斯齊官司纏鬥大咖男星4年？15秒錄音檔打臉。（影／取自11點熱吵店YouTube）

而葛斯齊後來拿出15秒的關鍵錄音檔，裡面有錄到陶喆親口說要去喝酒，他也在法庭上氣到噹對方律師：「浪費我多少時間！」他也表示藝人提告不一定是對的，有些可能只是想施壓。

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