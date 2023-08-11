《走進你的時間》公開最新前導預告。（Netflix提供）

韓劇《走進你的時間》改編自台劇《想見你》，找來《社內相親》安孝燮和《黑道律師文森佐》全余贇領銜主演，今（11日）公開主要海報與最新前導預告，主海報以男女主角的凝視巧妙地分開，帶起了觀眾的好奇，而在2人的上方，則寫著「無論在哪裡，我一眼就能認出你」和「只願回到過去，與你再次相遇」。呼應的標題，讓粉絲期待他們是否處於同一時間軸，還是從不同的時間與空間找尋對方。

《走進你的時間》故事描述韓俊熙（全余贇飾），失去了生命中的愛人具延准（安孝燮飾），穿越回1998年，遇見了一個叫南時憲（安孝燮飾）的18歲男孩，他和具延准有驚人的相似之處，以及他的朋友鄭仁圭（姜勳飾）。當她穿越到1998年時，她也成了一個18歲的少女，名叫權珉周（全余贇飾），個性完全相反。當她揭開這趟旅程背後的秘密時，她意識到命運還有更多等待著她。

預告中，熟悉的卡帶再次重現，讓一幕幕的回憶湧現，失去愛人的韓俊熙，在聽了卡帶之後，回到1998年成為了權珉周。最經典的雨中回眸場景，南時憲把這刻牢記心中，成為最難忘的一幕！不過，美好總是短暫，當所有事情並不如想像中一樣，廢棄的大樓、一切的混亂，出現的懸疑場景，讓韓俊熙必須回到1998年解決所有事情。

隨著上線日期靠近，3位主演呼籲全球觀眾持續關注，下周六（19日）即將來台灣舉辦粉絲見面會的安孝燮表示「我們在拍攝時感到非常愉快。我相信你們也會覺得它同樣迷人」，全余贇則說「我們將帶來一部令人愛不釋手、感到美好的劇集」，姜勳也分享「從春天到冬天，我們非常地努力，並且在拍攝這部劇時度過了一段美好時光。你們對《走進你的時間》以及我作為演員的支持對我來說意義重大。」

《走進你的時間》將於9月8日上線Netflix。