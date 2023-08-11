彰化縣前縣議員蔡家豪於任職議員期，向陳姓男子購買土地，付了300萬元定金後，買賣因故未成，蔡男不滿陳男拖延退還300萬元，竟夥同助理、友人等20人到陳男住處按喇叭叫囂及砸屋示威。全案彰化地檢署日前偵結，蔡男等人被依妨害秩序等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，2019年10月間，時任縣議員的被告蔡家豪（37歲）向陳姓男子購地，並先支付300萬元當定金。

事後因土地貸款額度等問題，雙方買賣未成，陳男允諾蔡男待該土地另再轉賣成功後，會退還300萬元，並於2019年開立了1張面額300萬的本票給蔡家豪做為擔保。

陳男雖於2021年6月初因土地即將完成交易，通知蔡男將於同年7月底退還300萬元，但蔡男因不滿陳男還款拖延太久，除氣得傳「沒辦法一次給就不用講」等內容的訊息給陳男，還指示其助理盧男等人到陳男住處搗毀家具，並朝陳男丟擲塑膠椅，盧男等人還當著陳男九旬老母面前嗆陳男「你過來試試看，我就讓你死」。

2021年7月5日，蔡再指示盧男召集近20名男子，開車前往陳男家前長按喇叭、叫囂，讓陳男心生畏懼。

蔡男偵訊時否認犯行，稱他在去接神的途中雖有去陳男住處找人，但他沒有按喇叭，也沒有指示盧男去恐嚇，也不知道當時為何有這麼多車跟他同行。

檢方起訴表示，經蒐證確認蔡男在案發當天搭乘平時專用的廂型車，載著盧男等人到陳男住處，並聚集眾多人車按鳴喇叭滋事，上述已構成公然聚眾施強暴脅迫要件，且為首謀，因此依涉及妨害秩序罪嫌提起公訴。