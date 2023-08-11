數位發展部今（11）日表示，為推動「數據公益」、讓更多資料持有者願意提供無涉個資的數據，並透過多元創新應用，以促進社會發展及提升公共服務品質，預計將在9月提出「數據公益運作指引」草案，相關指引內容完備後，預計今年底正式公布。

數位部表示，「數據公益」（data altruism）為建立數據持有者、利用者與公益運作者共同信任基礎，數位部預計9月推出「數據公益運作指引」草案，就數據接收、處理與利用過程的技術措施、適法性與透明度提供可操作的規範。

數位部說明，指引將構建可信任的數據共享機制，並將透過公共政策網路參與平台（join.gov.tw）徵詢公眾意見，並協助數據持有者、利用者與運作者理解數據公益的核心理念，提供數據公益運作時的注意事項，以構建可信任數據共享機制。

在降低數據洩漏個資風險方面，數位部正推動導入多種隱私強化技術（Privacy Enhancing Technologies，PETs），將邀集產政學研專家，共同研訂技術應用指引，協助公部門瞭解隱私強化技術運用，就其業務資料屬性與應用情境，採取適當的資料隱私強化技術，以減少接觸原始資料的風險，衡平資料保護與資料可利用性。

數位部指出，「主動利他，共創共好」為國際數位發展趨勢，歐盟及相關先進國家一方面完善個人資料保護，另一方面更強調將資料經過妥善處理後，成為不涉個資的「數據」（non-personal data），以廣泛運用進行創新，增進公益價值及改善人民福祉。

數位部說明，比起過去各界所熟知的開放資料（Open Data），「數據公益」更強調數據的公益性以及數據持有者的主動性，賦予數據利他貢獻的價值，並以此建立數位互信關係。

數位部表示，在數據公益生態中，每個人都可以是數據的提供者與受惠者，透過數據回饋利人也利己，開展數位共好的新型態社會。

以今年啟動的「運動數據公益平台」為例，就與運動科技業者、研究機構等攜手合作，截至7月底已累積67.4萬筆數據，民眾在的同時還能做公益，透過分析民眾運動數據將能提升國民健康，並進行各種科學研究及科技應用創新。

數位部強調，數位部推動我國資料多元創新應用，從開放資料至個人化資料自主運用（MyData），乃至於數據公益的推動，均接軌國際資料應用發展脈絡，建構完善數據價值體系，並將以開放透明、公私協力及公民參與方式，廣徵產政學研專家及相關利害關係人意見，完備「數據公益運作指引」內容。