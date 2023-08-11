桃園市中壢區忠貞市場人氣名攤，「阿箴越南法國麵包」食品中毒案，通報人數陸續增加至520人，桃園地檢署已列他字案偵辦。食藥署也啟動「異國料理餐廳稽查專案」。國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師（Ross Feingold ）在臉書質疑，「問題在於異國嗎？」大酸食藥署是針對外國事物。

食藥署9日發布新聞稿指出，受到多元文化融合影響，外國籍人士紛紛插旗國內美食版圖，於國內經營美食餐廳，考量外籍人士之風俗民情與我國有所差異，且國人對世界各地美食之接受度日漸升高及異國料理使用之食材眾多，為使民眾於享用美味異國料理時，也能確保衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局啟動異國料理餐廳稽查專案，維護食品安全。

食藥署表示，本次專案稽查重點包含食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範（GHP）準則、直接供應飲食場所供應特定食品之標示、食品有效日期管理及食品業者保存來源文件、定型化契約等項目，並實施抽樣檢驗，倘查有違反食品安全衛生管理法相關規定行為者，將依法處辦，以維護民眾食的安全。

方恩格在臉書引述新聞表示，在桃園越南法國麵包食物中毒案，通報人數超過500人，7件人體檢體、3件食品檢體驗出沙門氏桿菌後，食藥署表示，未來幾個月將加強稽查提供「異國料理」的餐廳。方恩格也質疑，問題在於「異國」嗎？

桃園市衛生局統計，截至8日晚上10點，阿箴越南法國麵包食品中毒案通報520人，就醫384人，目前住院35人，累計住院41人。食藥署昨天發布除了已有7件人體檢體驗出沙門氏桿菌，有3件食品檢體也檢出沙門氏桿菌。待全部檢驗完畢會一併公布檢驗結果。