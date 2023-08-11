中共中央機關報《人民日報》評論微信公號「人民銳見」欄目11日晚間刊登〈門好進臉好看，事卻照樣難辦？「笑面官僚主義」得治〉評論文章，強調近年來，隨著中共全面從嚴治黨向縱深推進，以「門難進、臉難看、話難聽、事難辦」為典型特徵的官僚主義，得到有效遏制。然而，「門好進、臉好看、話好聽，事卻照樣難辦」的「笑面官僚主義」，卻在一些地方不時出現。只做表面文章，卻不解決實際問題，這類換上「新面孔」、穿上「新馬甲」的官僚主義，尤需引起警惕、重視和防範。

文章形容，「笑面官僚主義」常以看似尋常、易於接受的形式出現，讓人挑不出毛病、找不到破綻。有的中共黨員幹部說著低調的話語、擺出親民的姿態，但骨子裡仍是「當官做老爺」的派頭；有的人前人後兩副面孔，當著群眾的面滿口答應，背地裡卻拖延塞責；有的裝模作樣辦點簡單易辦的事，卻把簡單的事情複雜辦，可以馬上辦的事情拖著辦，遇到難題更是繞著走；有的總能找到冠冕堂皇的藉口推脫責任，甚至還會明裡暗裡設置一些貌似合理的障礙……凡此種種，更具欺騙性、隱蔽性、偽裝性。長此以往，不僅會導致群眾的急難愁盼問題得不到解決，還會助長歪風，仿佛只要態度好、不辦事也行得通。

評論認為，表象掩蓋不了事實。樣子裝得再像，也終將被群眾的「火眼金睛」識破。中共黨員幹部幹得怎麼樣，群眾心中有桿秤。實際上，一旦失去了「事好辦」這個基礎，門再好進、臉再好看，也就失去了意義。切莫讓「笑面官僚主義」這顆軟釘子刺破了群眾的信任，切莫讓敷衍了事、蒙混過關的態度寒了老百姓的心。

文章強調，說到底，「笑面官僚主義」這套花架子背後，還是政績觀出現了偏差。有什麼樣的政績觀，就會有什麼樣的行為方式。缺少公僕心，就不願意為老百姓做實事；只想混日子，就不可能為群眾解難題。廣大中共黨員幹部只有牢固樹立以人民為中心的發展思想，旗幟鮮明摒棄、反對和防範官僚主義的各類變種，真辦事、能辦事、辦成事，才能讓老百姓少一些煩心、多一些開心，讓幹群關係更親近一些、更緊密一些。

幹事業、謀發展，就要不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，這個過程是對中共黨員幹部能力作風的極大考驗。以積極主動取代躺平擺爛、以群眾路線取代官僚做派、以實事求是取代虛假浮誇，辦實事求實效，才能遠離「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的合稱），讓民眾更滿意、更信任。