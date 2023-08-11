發票中獎是許多人的小確幸，一名人妻表示，她難得一口氣中了7張發票，結果婆婆偷跑到她的房間，將所有的發票都拿走，事後不願歸還，辯解是「好心幫忙對獎」，而老公非但沒有居中協調，還要她不要執著中獎發票，直說「那些都不是正財」，氣得人妻直接搶走老公的錢包回擊。貼文曝光後，讓許多網友氣炸，痛罵這一家人都有病。

原PO日前在《匿名公社》發文表示，上個月超幸運地有超多張發票中獎，獎項分別是2張1千元、5張2百元，總金額3千元，原PO暫時將發票放在房間的梳妝台上，打算將獎金轉存到悠遊卡裡，讓孩子拿去購物，未料洗完澡卻發現中獎發票全數不翼而飛。

原PO詢問過後，確定婆婆就是兇手，急著要求歸還發票，結果婆婆辯稱「好心幫忙對獎」，還說這些發票全都沒有中，已經拿去丟掉，氣得原PO立刻去垃圾桶裡瘋狂翻找，接著婆婆又改口是請小姑拿去丟了，原PO趕緊打電話追討，得到的回應是：「那是媽媽給的，跟我沒有關係」。

對此，原PO忍不住氣哭，老公見狀也不幫忙說話，還說「那不是正財，不要執著」，讓原PO火大反擊，直接從老公錢包直接拿走3千元，同樣對老公說「別執著」，結果老公惱羞成怒，晚上睡覺拒絕進房，跑去小孩的房間睡，直到早上出門上班都沒有正眼看過原PO。

貼文一出，讓許多網友看了火大，「什麼爛婆婆，我們長輩中發票是都給小孩、孫子花」、「這算竊盜了耶，有夠惡質」、「婆婆，小姑，老公都有病，要趕緊離婚」、「這次偷發票，下次偷存摺」、「果然有什麼的父母，就可能有什麼樣的後代」。