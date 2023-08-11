世界各地的愛情文化千奇百怪，畢竟世間男女都想找到對的他／她，幾百年前奧地利的蘋果片舞（Apfelschnitztanz），這種舞蹈就是一種特別的愛情習俗，只不過這個習俗可能味道有點濃郁，女孩子要將蘋果片夾在腋下跳舞，等到滿身大汗的時候在將這片充滿腋下汗水的濃情蘋果片交給對方吃下。

來自於下奧地利邦（Niederösterreich）慶祝。嫁出去的姑娘們需要跳舞時把一塊蘋果夾在腋下，然後送給她們的心愛的人吃的習俗。（示意圖 Shutter Stock)

據瑞士新聞網《新聞傳送門》（Nachrichtenportal）報導，這個習俗來自於下奧地利邦（Niederösterreich），嫁出去的女孩兒們需要跳舞時把一塊蘋果片夾在腋下，然後送給她們的心愛的人吃的習俗。透過這道又甜又鹹的「美食」的氣味和味道，被選中的人應該能夠判斷出這個女人是否真的適合他。按照當地傳統，他們認為這確實有效，但這種方法的效果尚未得到科學證明。

類似的習俗不僅僅在奧地利流傳，波羅的海國家過去也很盛行，畢竟愛情跟胃袋脫不了關係，女孩人家把馬鈴薯、麵包或者餅乾塞進腋下，然後把它們遞給她們的潛在伴侶，畢竟相互扶持的時候，總會流汗有味道。

因此，如果您想恢復準備情人節菜單的傳統，利用家裡能找到的東西，您可以在廚房裡自己來，夾到胳肢窩裡，來點不一樣的歐式古典愛情。