財團法人電信技術中心（TTC）於7月6日與數位發展部簽訂「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」契約，並隨即進行「非同步衛星網路租賃既傳輸服務採購案」招標作業；美商AERKOMM今天宣布，台灣子公司愛爾康資料處理公司的獨家總代理億杰科技，於8月9日成功取得此標案。

AERKOMM表示，自2018年在台成立愛爾康資料處理公司（愛爾康台灣）以來，即積極布局台灣市場，今年4月愛爾康台灣通過數位發展部的商用衛星通信頻率申請審查，成為台灣唯一以NGSO（非同步軌道）提供衛星通信服務的業者；6月17日再與億杰科技簽訂獨家代理合約，藉由其業務積極拓展台灣衛星業務。

此次億杰科技得標財團法人電信技術中心「非同步衛星網路租賃既傳輸服務採購案」，將再次與全球前3大衛星營運商SES合作，以SES O3b中軌道衛星系統提供服務，偕同數位發展部及TTC，發展與強化台灣的通訊網路韌性。

數位發展部7月6日與財團法人電信技術中心（TTC）簽訂「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助契約，目標於2024年底前完成共773個點位布建，驗證異質網路架構的有效性，完成海陸空三維多元異質通訊網路，強化通訊網路數位韌性。

AERKOMM表示，將持續關注該通訊網路數位韌性驗證計畫的後續招標項目，期以全球研發技術資源，結合愛爾康台灣與億杰科技的業務拓展能力，持續深耕台灣市場。（編輯：楊蘭軒）1120811