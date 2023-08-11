印度政府推行的「在印度製造」政策奏效，在過去8個財政年度間，印度製造業取得的外國直接投資（FDI）資本額，成長了57%。

印度主管商工事務國務部長巴爾克什（Som Parkash）日前答覆下議院質詢的書面報告指出，和2006至2014財政年度期間相比，印度在2014至2022財政年度間流入製造業的FDI，成長了57%。

報告稱，這可歸功於莫迪政府2014年上台後推行的「在印度製造」（Make in India）政策，但未提供FDI流入金額。

根據印度商工部今年6月公布的數字，在2021年4月至2022年3月的財政年度期間，流入印度製造業的FDI達213億4000萬美元（約新台幣6794億2300萬元），而前一個財政年度則為120億9000萬美元。

過去2個月間，又有數個跨國集團宣布有意到印度投資，超微公司（AMD）有意投資4億美元成立設計中心；亞馬遜（Amazon）則計劃在2030年之前追加投資150億美元，發展新創及數位轉型。

大約1週前，印度卡納塔卡省（Karnataka）政府也宣布鴻海將投資6億美元，從事iPhone手機外殼零組件及半導體製造設備相關生產。

「在印度製造」是於2014年9月25日啟動，旨在促進投資、鼓勵創新、發展基礎設施，把印度打造為全球製造、設計及創新中心。

在此政策之下，印度政府推出生產激勵計畫（PLI）、全國單一窗口系統（NSWS）、在所有政府部門設立計畫發展小組、削減公司所得稅、改革投資政策、一區一產品等配套，鼓勵國內外投資。

生產激勵計畫涵蓋14大產業，包括電子產品、汽車、醫療設備、藥品、太陽能光電模組、電池、無人機等，獎勵總金額高達260億美元，迄今已有733件申請案獲批准。