澎湃新聞報導，盡管市場對信貸季節性環比即將回落已有預期，但最新出爐的7月新增人民幣貸款和社融數據表現，仍大幅低於預期。

中國人民銀行11日公布數據顯示，7月人民幣貸款增加3459億元（人民幣，下同），同比少增3498億元，這一單月新增規模創下2009年11月以來新低（2009年11月新增2948億元）。環比同樣縮量明顯，6月新增人民幣貸款高達3.05兆元。

從結構上看，居民部門貸款回歸疲軟走勢，短期、中長期住戶部門貸款繼4月後，再度出現同步減少；值得一提的是，今年以來一直保持強勁增長的企業貸款增幅，也大幅回落；其中，企業短期貸款繼4月後，再度出現負增長，企業中長期貸款，也創下2022年4月以來新低（2022年4月增加2652億元）。

具體來說，分部門看，7月住戶貸款減少2007億元，其中，短期貸款減少1335億元，中長期貸款減少672億元；企（事）業單位貸款增加2378億元，其中，短期貸款減少3785億元，中長期貸款增加2712億元，票據融資增加3597億元；非銀行業金融機構貸款增加2170億元。

招商證券此前在研報中指出，當前銀行面臨信貸投放難，主要是因為，一是上半年新增貸款達15.7兆，同比大幅多增2兆，大量消耗了存量信貸專案儲備；二是新增信貸項目較少，不大幹快上之下，新增基建信貸專案或有限；三是提前還貸仍然較多，地產銷售偏弱，導致個貸需求不足。

在表內貸款的拖累下，7月新增社會融資規模也創下了2016年7月以來7年新低，存量增速繼續回落。

數據顯示，初步統計，2023年7月底社會融資規模存量同比增長8.9％，增速較上月進一步回落0.1個百分點，未能如市場預期般回升。7月社會融資規模增量為5282億元，比上年同期少2703億元，創下7年新低，環比看，6月社融增量為4.22兆元。

從結構上看，社融口徑人民幣貸款7月僅增加364億元，創下有統計數據以來新低，是7月社融最主要拖累項；委託貸款和信託貸款依舊保持增長，政府債券淨融資和企業債券淨融資同比多增。

數據顯示，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加364億元，同比少增3892億元，6月增量則達到32365億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少339億元，同比少減798億元；委託貸款增加8億元，同比少增81億元；信託貸款增加230億元，同比多增628億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1962億元，同比少減782億元；企業債券淨融資1179億元，同比多219億元；政府債券淨融資4109億元，同比多111億元；非金融企業境內股票融資786億元，同比少651億元。

一如市場預期，M1和M2同比增速在7月繼續雙雙回落。

數據顯示，7月底，廣義貨幣（M2）餘額285.4兆元，同比增長10.7％，增速分別比上月底和上年同期低0.6個和1.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.72兆元，同比增長2.3％，增速分別比上月末和上年同期低0.8個和4.4個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.61兆元，同比增長9.9％。當月淨投放現金710億元。