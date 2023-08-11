丁禹兮飾演初空，打戲備受讚賞。（愛奇藝國際站提供）

楊超越飾祥雲，扮相超萌。（愛奇藝國際站提供）

楊超越和丁禹兮首播就有吻戲。（愛奇藝國際站提供）

由楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇《七時吉祥》，已爆笑開播，意外必須經歷七次歷劫的楊超越、丁禹兮，第一世歷劫竟然化身暴躁小豬和可愛小白虎，原本帥氣的「初空仙君」被叫成「豬空仙君」，讓全網笑翻，可愛的情節讓觀眾相當好奇接下來的「歷劫副本」。

楊超越、丁禹兮兩人第二次歷劫成年下戀，青梅竹馬自小便被父母立下婚約，仙君初空（丁禹兮 飾）在天界冷情冷臉的戰神初空到了凡間變身純情少年，對祥雲（楊超越 飾）窮追不捨，甚至在光線優美的燈會下準備一場浪漫告白，沒想到卻被沒有喝下忘川水的祥雲搞破壞，兩人全程搞笑逗趣，他表示：「希望所有喜歡我們劇的觀眾們，在看我們的戲之後笑容能永遠掛在臉上下不來。」楊超越也笑說：「看《七時吉祥》可以一直開心。」

首日播出精彩打戲丁禹兮備受讚譽「又帥又討喜」，丁禹兮：「當時花費兩天拍攝的打戲，太過癮了，可以說是圓夢了。」楊超越則認為祥雲是個「勇敢守護愛人」的人，「在每一次愛上對方的過程中，可以成為更好的自己，這是我非常喜歡這個故事的原因。」而歌手出身的楊超越演技也備受關注。

不只劇情備受討論，《七時吉祥》在天界中呈現的幻彩奇色也讓喜愛古裝劇的觀眾嘖嘖稱奇，畫面美感甚至打鬥施展法術的特效都令網友看傻了眼。對於即將展開的其他歷劫副本，丁禹兮開玩笑說：「看我們戲真的很省時間，因為看一部劇就等於看了七種不同題材、不同人物關係的劇，這是個多麼划算的帳，追一部抵七部。」

《七時吉祥》每日晚上7點在愛奇藝國際版獨播。