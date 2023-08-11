國民黨台北市議員應曉薇11日上午於議會舉行記者會，協同一名許姓女網紅出面控訴，台灣「幽靈詐騙包裹」橫行。許女表示，收到貨到付款簡訊通知，到超商領包裹後，打開才知遇詐騙，共上當2次，每次金額約新台幣上千元，經聯繫寄送包裹的物流公司，對方卻以不斷延期回應，根本無心處理，更擔心個資被外洩。

應曉薇於記者會中表示，近日接獲陳情有民眾遭遇包裹詐騙，問退貨屢被物流公司拖延。應曉薇說，向警方調資料發現，1月至7月受理假網路拍賣購物詐騙案僅285件，因屬小額費用，許多被害人都不願報案。

應曉薇直言，北市法務局曾對包裹詐騙發布消費警訊，有消費者收到貨到付款簡訊至超商領貨後，打開包裹才知遇詐騙，至於被害人陳情遇包裹詐騙，後續詢問物流公司退款退貨事宜時，卻屢被拖延。

遭詐騙的許姓女網紅說，數月來兩度遭到幽靈包裹詐騙，第一次是貨運轉運業者以簡訊通知，表示有包裹送至超商待收，許女表示自己當時也有網購衣物，因此不疑有他取貨。沒想到包裝拆開後發現內容物與自己訂購的物品不符，才知道自己遭到詐騙；第二次的狀況也類似，只是物品從衣物變成手鐲，同樣遭到詐騙。

出席記者會的台北市法務局主任消保官楊麗萍指出，消費者收到貨到付款簡訊通知，先別直接領包裹，可先查詢當初訂單進度，並核對到貨超商店名及貨運單號等資料，取貨時要進一步核對，避免領到未訂購幽靈包裹。