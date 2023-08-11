本屆女足世界盃篤定出現新冠軍得主！8強僅存的前世界盃冠軍日本，今天以1比2不敵世界排名第3的瑞典。北歐強權瑞典第5度闖入世界盃準決賽，希望突破過去1亞3季的成績，下役將與西班牙爭奪決賽門票。

瑞典與日本在本屆紐澳世界盃8強前均未嘗敗績，過去8場對戰各獲2勝4度踢平，也不分軒輊，但最近兩次交手都是瑞典獲勝。

雙方此役控球率都是50％，但瑞典全場15次射門、6次射正優於日本的11次射門、3次射正，第32分鐘瑞典後衛伊莉絲緹（Amanda Ilestedt）攻入個人本屆世界盃的第4球，先馳得點，第50分鐘日本禁區內手球犯規，瑞典罰進12碼球，取得2比0領先。

兩球落後的日本全力反攻，第75分鐘植木理子禁區被拉倒，但她親自主罰卻踢中門楣，日本直到第87分鐘，才把握第二波進攻扳回一城，卻為時已晚，只能眼看女足世界盃在南半球誕生新王者。